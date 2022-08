Napoli, Demme attacca Anguissa: “qualcuno non si sa gestire”, poi il dietrofront | FOTO (Di domenica 21 agosto 2022) Il Napoli è una grande protagonista nel campionato di Serie A, la squadra di Luciano Spalletti è in grado di lottare per la vittoria dello scudetto. La dirigenza si è scatenata nelle ultime ore sul calciomercato con l’arrivo di calciatori molto importanti. Nel frattempo è scoppiato un caso: il calciatore Demme ha accusato sui social il compagno Anguissa. “Grazie per i messaggi. Sono sempre positivo però al momento è difficile perché il mio infortunio è successo perché qualcuno non ha sapeva gestire se stesso. Il passato non si può cambiare però il futuro sì. Stay positive”. Il riferimento è ad un contrasto in allenamento che ha messo ko Demme, costretto a rimanere lontano dal campo per circa un mese. Poi il dietrofront di Demme, sempre sul profilo ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 21 agosto 2022) Ilè una grande protagonista nel campionato di Serie A, la squadra di Luciano Spalletti è in grado di lottare per la vittoria dello scudetto. La dirigenza si è scatenata nelle ultime ore sul calciomercato con l’arrivo di calciatori molto importanti. Nel frattempo è scoppiato un caso: il calciatoreha accusato sui social il compagno. “Grazie per i messaggi. Sono sempre positivo però al momento è difficile perché il mio infortunio è successo perchénon ha sapevase stesso. Il passato non si può cambiare però il futuro sì. Stay positive”. Il riferimento è ad un contrasto in allenamento che ha messo ko, costretto a rimanere lontano dal campo per circa un mese. Poi ildi, sempre sul profilo ...

