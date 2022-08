Napoli, contro il Monza ci sarà il debutto per due giocatori azzurri (Di domenica 21 agosto 2022) Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, due nuovi acquisti del Napoli debutteranno contro il Monza. Questo pomeriggio Napoli e Monza si sfideranno allo … L'articolo proviene da Forzazzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 21 agosto 2022) Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, due nuovi acquisti deldebutterannoil. Questo pomeriggiosi sfideranno allo … L'articolo proviene da Forz.net.

Gazzetta_it : Demme, sfogo social contro Anguissa dopo l'infortunio: 'Colpa di chi non sa gestirsi' - AlfredoPedulla : Il #Napoli sta giocando, #Raspadori andrà in panchina a #Torino contro la #Juve. Questione di tempo (poco), seguend… - Pinosuma1 : @Iva652 @tarutac Il troppo buonismo è il problema..Napoli è una città in mano alla criminalità sfacciata.. Colpa de… - VELOSPORT1960 : - infoitsport : Screzio Napoli: Demme contro Anguissa? «Non sa gestirsi» -