(Di domenica 21 agosto 2022)7 : Inoperoso per tutto il primo tempo, salvo guardare con sufficienza un lungo traversone di Hernandez. Grande uscita su Tonali al quarto d’ora della ripresa, nulla può sul sinistro di Bennacer.to eanche nelle uscite. Toloi 6 : Soffre Leao fin dall’inizio, giallo al 16’ che costringea spostarlo a sinistra. Demiral 6,5 : Partita di combattimento con Rebic prima, poi su Giroud diventato biondo senza correre rischi. Djimsiti 6,5 : A destra dopo l’ ammonizione a Toloi mette la museruola a Leao. Si ripete su Origi senza paura. Quando prende il giallo Gasp preferisce non rischiare richiamandolo sotto la doccia. Okoli (36’ st) Sv Hateboer 6 : Tra color che son sospesi, con la spia del mercato acceso dopo l’arrivo di Soppy, dà quel che riesce preoccupato di chiudere l’autostrada per ...

E'ad inizio ripresa sul colpo di testa di ZapataCalabria 5,5 - Fa crossare troppo ... Può far meglio davanti a. Bennacer 7 - Ormai è una costante, la sua partita cresce col tempo. Non ...Commenta per primo5,5:su Henderson e Bandinelli, attento sul tiro di Cutrone, non vede partire la bordata di Stulac. de Roon 6: ancora arretrato, mette pressione a Cutrone Palomino 6,5: il migliore ... Musso reattivo, Malinovskyi brillante: Gasperini ritrova la sua squadra La deviazione del capitano nerazzurro e il primo gol del nuovo arrivato regalano i tre punti a Gasperini, nonostante la grande sofferenza nel finale ...