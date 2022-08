MOVIOLA – Bologna-Verona, espulso Orsolini: scomposto con la gamba alta su Hongla, salterà il Milan (Di domenica 21 agosto 2022) Episodio da MOVIOLA in Bologna-Verona, espulso Riccardo Orsolini con un cartellino rosso diretto. Non ci sono dubbi sulla bontà della decisione dell’arbitro Marcenaro, visto che la gamba dell’attaccante dei felsinei è altissima e mette a rischio l’incolumità di Hongla. Proteste iniziali dell’esterno, che però poi è costretto ad accettare la decisione arbitrale uscendo dal campo a testa bassa. Doppia beffa per i rossoblu, visto che salterà il Milan. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 21 agosto 2022) Episodio dainRiccardocon un cartellino rosso diretto. Non ci sono dubbi sulla bontà della decisione dell’arbitro Marcenaro, visto che ladell’attaccante dei felsinei è altissima e mette a rischio l’incolumità di. Proteste iniziali dell’esterno, che però poi è costretto ad accettare la decisione arbitrale uscendo dal campo a testa bassa. Doppia beffa per i rossoblu, visto cheil. SportFace.

