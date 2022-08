MotoGP, risultati warm-up GP Austria 2022: Fabio Quartararo vola a Spielberg, 11° Bagnaia e 16° Bastianini (Di domenica 21 agosto 2022) Fabio Quartararo in difficoltà? La risposta è arrivata questa mattina nel warm-up del GP d’Austria, tredicesimo round del Mondiale 2022 di MotoGP. Sul tracciato di Spielberg il francese della Yamaha ha fatto vedere un ritmo indiavolato, lavorando soprattutto con le gomme medie. Per lui un crono da 1:29.800, essendo l’unico dei piloti in pista ad aver abbattuto il muro dell’1:30. Alle spalle dello scatenato Quartararo troviamo lo spagnolo Maverick Vinales (Aprilia) a 0.515 e l’iberico Jorge Martin (Ducati Pramac) a 0.546. Si possono notare distacchi importanti, a testimonianza dell’eccellente lavoro svolto dal leader del campionato e campione del mondo in carica. Nella top-10, a completare il quadro della situazione, troviamo ... Leggi su oasport (Di domenica 21 agosto 2022)in difficoltà? La risposta è arrivata questa mattina nel-up del GP d’, tredicesimo round del Mondialedi. Sul tracciato diil francese della Yamaha ha fatto vedere un ritmo indiato, lavorando soprattutto con le gomme medie. Per lui un crono da 1:29.800, essendo l’unico dei piloti in pista ad aver abbattuto il muro dell’1:30. Alle spalle dello scatenatotroviamo lo spagnolo Maverick Vinales (Aprilia) a 0.515 e l’iberico Jorge Martin (Ducati Pramac) a 0.546. Si possono notare distacchi importanti, a testimonianza dell’eccellente lavoro svolto dal leader del campionato e campione del mondo in carica. Nella top-10, a completare il quadro della situazione, troviamo ...

