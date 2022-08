Motogp | pubblico sotto shock | ecco la tragedia che ha cambiato il mondo dello sport

Leggi su chenews

(Di domenica 21 agosto 2022) Ci sono campioni capaci di lasciare il segno nel cuore dei tifosi. Le loro gesta entrano per sempre a far parte del nostro quotidiano: ci identifichiamo in loro, nell’energia, nel coraggio, nel talento. Tutto questo vale anche per la. L’adrenalina scorre veloce lungo quel filo sottile che contiene dento di se’, da sempre, tutte le prerogative per emozionare, per coinvolgere, per appassionare il. Lo spettacolo, troppo spesso, però, incontra le nuvole nere dellaLutto (Adobe Stock)Il, da sempre, e in particolare i motori, non meno la, sono costellate da drammi che segnano, per sempre, in negativo, la storia delle corse in pista. Non bastano un casco, non bastano mille criteri di ...