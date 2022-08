MotoGP GP Austria 2022, Miller: “Mi sono arreso a Bagnaia” (Di domenica 21 agosto 2022) “La moto ha funzionato in maniera fantastica per tutto il weekend, ho cercato di sorpassare Bagnaia nelle prime fasi della gara, pensavo di avere più velocità. Mi sono dovuto arrendere per evitare il peggio. Ho cercato di non farmi sorprendere poi da Martin in curva 1, è stato sfortunato. Mettiamo nel sacco altri punti in classifica e pensiamo a Misano”. Così Jack Miller, pilota della Ducati, è intervenuto dopo il terzo posto nel Gran Premio d’Austria di MotoGP. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 21 agosto 2022) “La moto ha funzionato in maniera fantastica per tutto il weekend, ho cercato di sorpassarenelle prime fasi della gara, pensavo di avere più velocità. Midovuto arrendere per evitare il peggio. Ho cercato di non farmi sorprendere poi da Martin in curva 1, è stato sfortunato. Mettiamo nel sacco altri punti in classifica e pensiamo a Misano”. Così Jack, pilota della Ducati, è intervenuto dopo il terzo posto nel Gran Premio d’di. SportFace.

