MotoGP GP Austria 2022, Bagnaia: "Tanti errori a inizio stagione, ora uso il cervello"

"E' stata una gara davvero lunga, per mantenere calma e cautela abbiamo deciso di mettere la soft all'anteriore". Così Francesco Bagnaia, pilota della Ducati, ha commentato la vittoria nel Gran Premio d'Austria di MotoGP. "A inizio stagione ho commesso tanti errori, quindi mi sono detto che avrei dovuto usare di più il cervello – aggiunge l'azzurro -. Avevo un buon vantaggio oggi quindi ho cercato di mantenere una certa costanza. Negli ultimi giri ho mantenuto la calma perché l'anteriore si muoveva ovunque. Sono contento del mio team che ha fatto un grande lavoro".

