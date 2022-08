MotoGP, Francesco Bagnaia pianta la bandiera anche in Austria, batte Quartararo e tiene viva la fiammella mondiale (Di domenica 21 agosto 2022) Asfalto asciutto, ma cielo coperto sull’autodromo di Spielberg al via del Gran Premio d’Austria di MotoGP. L’incognita della pioggia e di una gara flag-to-flag non è quindi scongiurata, ma si parte con il presupposto di poter gareggiare regolarmente. Allo spegnimento dei semafori, Francesco Bagnaia “brucia” Enea Bastianini e si prende la testa della corsa, mentre Fabio Quartararo si ritrova quinto, alle spalle anche di Jack Miller e Jorge Martin. Purtroppo La Bestia è vittima di un problema all’anteriore della sua moto, dovendosi ritirare dopo pochissimi giri. Successivamente la situazione si cristallizza. Bagnaia allunga su Miller e Martin, ingaggiati in un testa a testa, mentre alle loro spalle Quartararo si preoccupa di staccare Aleix Espargarò. In ... Leggi su oasport (Di domenica 21 agosto 2022) Asfalto asciutto, ma cielo coperto sull’autodromo di Spielberg al via del Gran Premio d’di. L’incognita della pioggia e di una gara flag-to-flag non è quindi scongiurata, ma si parte con il presupposto di poter gareggiare regolarmente. Allo spegnimento dei semafori,“brucia” Enea Bastianini e si prende la testa della corsa, mentre Fabiosi ritrova quinto, alle spalledi Jack Miller e Jorge Martin. Purtroppo La Bestia è vittima di un problema all’anteriore della sua moto, dovendosi ritirare dopo pochissimi giri. Successivamente la situazione si cristallizza.allunga su Miller e Martin, ingaggiati in un testa a testa, mentre alle loro spallesi preoccupa di staccare Aleix Espargarò. In ...

