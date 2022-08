MotoGp: Bagnaia trionfa in Austria davanti a Quartararo. Terzo Miller (Di domenica 21 agosto 2022) Francesco Bagnaia, appunto su Ducati ufficiale, ha vinto il Gran Premio d'Austria classe MotoGp. Allo Spielberg, il pilota torinese ha preceduto il leader del Mondiale e campione del mondo con la Yamaha, Fabio Quartararo L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 21 agosto 2022) Francesco, appunto su Ducati ufficiale, ha vinto il Gran Premio d'classe. Allo Spielberg, il pilota torinese ha preceduto il leader del Mondiale e campione del mondo con la Yamaha, FabioL'articolo proviene da Firenze Post.

Eurosport_IT : ANCORA PECCOOOOOOOOO! ?????? Terza vittoria consecutiva per Bagnaia che vince anche in Austria: il pilota azzurro… - sbonaccini : SUPER @PeccoBagnaia ?? SUPER @DucatiMotor Altro trionfo di Bagnaia in #MotoGP #austriaGP con bellissimo terzo post… - AggioValentino : Francesco Bagnaia diventa il secondo nella storia di Ducati a fare una tripletta in MotoGP dopo Casey Stoner. Nella… - Gladysmerino : RT @Motorsport_IT: #MotoGP | Bagnaia: 'Ho capito il motivo degli errori di inizio anno' - Motorsport_IT : #MotoGP | Bagnaia: 'Ho capito il motivo degli errori di inizio anno' -