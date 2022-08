MotoGp, Bagnaia stravince in Austria: altri punti rosicchiati a super Quartararo (Di domenica 21 agosto 2022) Un super Francesco Bagnaia fa tris e trionfa anche nel Gran Premio d'Austria, classe MotoGp, centrando il terzo successo di fila dopo Assen e Silverstone. Gara sontuosa e dominata dal pilota della Ducati, che dopo una gran partenza è rimasto in testa per tutti i 28 giri. Il secondo posto se lo aggiudica un grande Fabio Quartararo, che conquista 20 punti d'oro per la corsa al secondo titolo consecutivo: El diablo vola a +32 su Aleix Espargaro (sesto), mentre Bagnaia gli rosicchia ancora qualcosina portandosi a 44 punti di distanza dalla vetta. Chiude il podio l'altra Ducati ufficiale di Jack Miller. Pecco Bagnaia parte velocissimo e si prende subito la testa della corsa a discapito di Bastianini, partito in pole ma costretto poi a uno ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 21 agosto 2022) UnFrancescofa tris e trionfa anche nel Gran Premio d', classe, centrando il terzo successo di fila dopo Assen e Silverstone. Gara sontuosa e dominata dal pilota della Ducati, che dopo una gran partenza è rimasto in testa per tutti i 28 giri. Il secondo posto se lo aggiudica un grande Fabio, che conquista 20d'oro per la corsa al secondo titolo consecutivo: El diablo vola a +32 su Aleix Espargaro (sesto), mentregli rosicchia ancora qualcosina portandosi a 44di distanza dalla vetta. Chiude il podio l'altra Ducati ufficiale di Jack Miller. Peccoparte velocissimo e si prende subito la testa della corsa a discapito di Bastianini, partito in pole ma costretto poi a uno ...

