MotoGp, Bagnaia non si ferma più: in Austria il terzo successo consecutivo per il pilota della Ducati (Di domenica 21 agosto 2022) Pecco Bagnaia non si ferma più. Il pilota della Ducati ha vinto in MotoGp il Gp di Austria sul circuito dello Spielberg precedendo di 492 millesimi la Yamaha di Fabio Quartararo, Terza l’altra Ducati ufficiale di Jack Miller, Per Bagnaia è la terza vittoria consecutiva, la quinta stagionale, che gli permette di avvicinare in classifica generale il francese. “È stata una gara lunga, per mantenere calma e cautela abbiamo deciso di usare la soft anteriore. Sono molto contento, ho commesso troppi errori a inizio stagione ed era tempo di usare più cervello – ha detto il pilota della Ducati al termine della gara – Ho cercato di mantenere il vantaggio che avevo, il passo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 21 agosto 2022) Pecconon sipiù. Ilha vinto inil Gp disul circuito dello Spielberg precedendo di 492 millesimi la Yamaha di Fabio Quartararo, Terza l’altraufficiale di Jack Miller, Perè la terza vittoria consecutiva, la quinta stagionale, che gli permette di avvicinare in classifica generale il francese. “È stata una gara lunga, per mantenere calma e cautela abbiamo deciso di usare la soft anteriore. Sono molto contento, ho commesso troppi errori a inizio stagione ed era tempo di usare più cervello – ha detto ilal terminegara – Ho cercato di mantenere il vantaggio che avevo, il passo ...

