Moto3, Sasaki riemerge da due long lap penalty e vince il GP d'Austria! Foggia anonimo 12°, perde punti da Garcia e Guevara (Di domenica 21 agosto 2022) Il Red Bull Ring ha un unico e solo dominatore in Moto3, il suo nome è Ayumu Sasaki. Il centauro giapponese compie una vera e propria impresa nel Gran Premio d'Austria: nonostante due long lap penalty scontati nei primi giri ed essersi ritrovato oltre la ventesima posizione, ha rimontato con un giro veloce dopo l'altro, superando tutti come birilli e vincendo il suo secondo gran premio in carriera dopo il successo in Olanda. Completano il podio l'altro giapponese Tatsuki Suzuki (Leopard Racing) e David Munoz (BOE Motorsport), al secondo podio stagionale. Gara sottotono per i pretendenti al Mondiale: il migliore è Sergio Garcia (GasGas), quinto con il compagno di squadra Izan Guevara settimo; affonda invece Dennis Foggia, autore di una gara anonima e ...

