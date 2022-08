Moto3 Austria: Sasaki vince in rimonta in Austria davanti Suzuki e Munoz. Garcia resta leader della classifica (Di domenica 21 agosto 2022) Ayumu Sasaki vince in rimonta in Austria, sul circuito di Spielberg, dopo due long-lap penalty. Seconda posizione per Suzuki, mentre Foggia deve accontentarsi della dodicesima piazza. Garcia resta in testa alla classifica iridata. Sasaki, che vittoria! Il giapponese vince in Austria dopo una straordinaria vittoria Una gara da incorniciare quella di Ayumu Sasaki che vince in Austria davanti al connazionale Tatsu Suzuki, dopo una rimonta sensazionale. Il giapponese ha vinto sul circuito di Spielberg grazie ad una ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 21 agosto 2022) Ayumuinin, sul circuito di Spielberg, dopo due long-lap penalty. Seconda posizione per, mentre Foggia deve accontentarsidodicesima piazza.in testa allairidata., che vittoria! Il giapponeseindopo una straordinaria vittoria Una gara da incorniciare quella di Ayumucheinal connazionale Tatsu, dopo unasensazionale. Il giapponese ha vinto sul circuito di Spielberg grazie ad una ...

