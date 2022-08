Moto2 – Doppietta Honda Asia | Ai Ogura vince il Gp d’Austria e vola in testa al Mondiale Vietti fuori dopo una rimonta sesazionale

SkySportMotoGP : ?? VINCEEE AI OGURA?? ???? Prima doppietta 1°-2° per il team @honda_team_asia ? Diverse cadute I RISULTATI ??… - Tuttipazziperi1 : Il pilota giapponese conquista la seconda vittoria nella classe di mezzo. @somkiat35 secondo regala una doppietta a… - masami103vs : RT @gponedotcom: Ai Ogura conquista il successo con un sorpasso all’ultima curva, prendendosi la vetta del Mondiale, 3° Dixon seguito da un… - Motorsport_IT : #Moto2 | Ogura trionfa in Austria ed è leader, Vietti spreca - gponedotcom : Ai Ogura conquista il successo con un sorpasso all’ultima curva, prendendosi la vetta del Mondiale, 3° Dixon seguit… -

Honda Asia, Ogura davanti a Chantra, Giappone batte Indonesia . Risultato anomalo ma ... GP Austria,: i risultati della garaAncora Giappone in questa domenica di Motomondiale. Dopo laa firma di Ayumu Sasaki e Tatsuki Suzuki in Moto3, il paese del Sol Levante festeggia anche con Ai Ogura in. Il pilota del Team Asia, partito dalla pole position, ha condotto una gara ...Il pilota giapponese passa in testa al Campionato, sfortunato Vietti cade e perde terreno in classifica generale Doppietta del Team Asia nel Gran Premio d’Austria classe Moto2 (13esima tappa del Motom ...Il presente sito internet utilizza cookie e altre tecnologie al fine di analizzare il suo utilizzo del sito e mostrarle contenuti redazionali e pubblicità in base all'uso. Ciò è per noi importante poi ...