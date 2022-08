Moto Gp, in Austria vince Bagnaia davanti a Quartararo: il pilota italiano festeggia col team. In terza posizione l’altra Ducati di Miller (Di domenica 21 agosto 2022) Francesco Bagnaia su Ducati ufficiale ha vinto il Gran Premio d’Austria classe MotoGp. Allo Spielberg il pilota torinese ha preceduto il leader del Mondiale e campione del mondo con la Yamaha, Fabio Quartararo, e il compagno di squadra Jack Miller. Dopo aver tagliato il traguardo il pilota italiano ha festeggiato con il suo team l’importante vittoria, che gli consente di rosicchiare cinque punti nella classifica generale al leader Quartararo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 21 agosto 2022) Francescosuufficiale ha vinto il Gran Premio d’classeGp. Allo Spielberg iltorinese ha preceduto il leader del Mondiale e campione del mondo con la Yamaha, Fabio, e il compagno di squadra Jack. Dopo aver tagliato il traguardo ilhato con il suol’importante vittoria, che gli consente di rosicchiare cinque punti nella classifica generale al leader. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

