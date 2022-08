Moto Gp, Bagnaia vince in Austria: “Ora Misano” (Di domenica 21 agosto 2022) Francesco Bagnaia vince il Gran Premio d'Austria in Motogp. Il pilota della Ducati precede sul traguardo il campione del mondo e leader della classifica, Fabio Quartararo, e l'altra Desmosedici di Jack Miller. Per il torinese una gara condotta in comando fin dal primo giro. Fuori a sorpresa dopo 5 giri Enea Bastianini: il poleman va dritto nella ghiaia ed è costretto a rientrare ai box. Dalle prime ipotesi sembrerebbe un problema a un cerchione per un colpo su un cordolo. Quarto Luca Marini.Sullo Spielberg si consuma così un altro pezzetto della rimonta in chiave Mondiale di Bagnaia su Quartararo. Con la vittoria di oggi, la terza consecutiva in stagione e la quinta totale, il pilota della Ducati riesce a recuperare 5 punti al campione del mondo: il francese della Yamaha fa cifra tonda e sale a quota ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 21 agosto 2022) Francescoil Gran Premio d'ingp. Il pilota della Ducati precede sul traguardo il campione del mondo e leader della classifica, Fabio Quartararo, e l'altra Desmosedici di Jack Miller. Per il torinese una gara condotta in comando fin dal primo giro. Fuori a sorpresa dopo 5 giri Enea Bastianini: il poleman va dritto nella ghiaia ed è costretto a rientrare ai box. Dalle prime ipotesi sembrerebbe un problema a un cerchione per un colpo su un cordolo. Quarto Luca Marini.Sullo Spielberg si consuma così un altro pezzetto della rimonta in chiave Mondiale disu Quartararo. Con la vittoria di oggi, la terza consecutiva in stagione e la quinta totale, il pilota della Ducati riesce a recuperare 5 punti al campione del mondo: il francese della Yamaha fa cifra tonda e sale a quota ...

