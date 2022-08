Morto per recuperare il telefonino, il post della fidanzata: ?«La nostra maledetta ultima foto insieme» (Di domenica 21 agosto 2022) «La nostra maledetta ultima foto insieme. Sarai sempre con me, orsetto mio». Lo ha scritto in una storia su Instagram Sara Bragante, la fidanzata di Andrea Mazzetto. Lui, trentenne di... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 21 agosto 2022) «La. Sarai sempre con me, orsetto mio». Lo ha scritto in una storia su Instagram Sara Bragante, ladi Andrea Mazzetto. Lui, trentenne di...

