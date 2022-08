Morto il bimbo affetto da Sma in cura con il farmaco più costoso al mondo (Di domenica 21 agosto 2022) Non ce l'ha fatta Federico Musciacchio, il bimbo di Taranto di circa 3 anni affetto da SMA (atrofia muscolare spinale) di tipo 1, la più grave. Il piccolo stava lottando contro la malattia grazie a una straordinaria gara di... Leggi su today (Di domenica 21 agosto 2022) Non ce l'ha fatta Federico Musciacchio, ildi Taranto di circa 3 annida SMA (atrofia muscolare spinale) di tipo 1, la più grave. Il piccolo stava lottando contro la malattia grazie a una straordinaria gara di...

palmiottid : È morto il bimbo affetto da Sma curato con un farmaco da 2 milioni di euro - PalermoToday : Morto il bimbo affetto da Sma in cura con il farmaco più costoso al mondo - romatoday : Morto il bimbo affetto da Sma in cura con il farmaco più costoso al mondo - sulsitodisimone : È morto il bimbo affetto da Sma curato con un farmaco da 2 milioni di euro - PugliaReporter : Puglia: morto il bimbo di due anni malato di Sma, il 'farmaco più costoso al mondo' non è riuscito a salvarlo: -