Morta la figlia di Dugin, l’ideologo di Putin: l’auto esplosa in viaggio, probabile ordigno a bordo. “Erano insieme, lui ha cambiato macchina all’ultimo momento” (Di domenica 21 agosto 2022) Aperta un’inchiesta per omicidio: secondo gli investigatori si tratta di un attentato. Il filosofo è ricoverato in ospedale Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 21 agosto 2022) Aperta un’inchiesta per omicidio: secondo gli investigatori si tratta di un attentato. Il filosofo è ricoverato in ospedale

Corriere : La figlia di Dugin, ideologo di Putin morta nell’esplosione della sua auto. Probabile attentato - alex_orlowski : Sembrerebbe che in un attentato sua morta la figlia di Alexander Dugin. Violenza inaccettabile. - Agenzia_Italia : ?? Morta in un'esplosione d'auto la figlia di #Dugin, l'ideologo di #Putin ?? - Silvio_710719 : RT @artart72: condividi : Morta in un attentato ( bomba in auto ) la figlia trentenne dell'ideologo di Putin...a adesso saranno cazzi da ca… - Achille1966 : RT @fratotolo2: In un attentato a Mosca, è morta #DariaDugina, la figlia di #Dugin. Daria tracciava i finanziamenti dei sedicenti gruppi d… -