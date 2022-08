Morta la figlia di Dugin, ideologo di Putin: saltata in aria l’auto (Di domenica 21 agosto 2022) Darya Dugin, la figlia 30enne dell’ideologo di Vladimir Putin, Aleksander Dugin, è Morta a Mosca nella notte tra sabato 20 e domenica 21 agosto mentre si trovava a bordo della sua auto, una una Toyota Land Cruiser Prado di proprietà di Dugin. Sulla base di quanto riferito dall’agenzia Taas, “la vettura è esplosa vicino al villaggio di Velyki Vyazomy, alla periferia della capitale russa”. La ragazza sarebbe Morta sul colpo. Non è escluso, anche se manca ancora la conferma ufficiale, che l’obiettivo dell’attentato fosse proprio il celebre collaboratore del presidente russo. Dugin nella serata che ha preceduto la tragedia era impegnato in una conferenza su Tradizione e Storia organizzata nei pressi dell’evento, a cui ha partecipato anche ... Leggi su news.robadadonne (Di domenica 21 agosto 2022) Darya, la30enne dell’di Vladimir, Aleksander, èa Mosca nella notte tra sabato 20 e domenica 21 agosto mentre si trovava a bordo della sua auto, una una Toyota Land Cruiser Prado di proprietà di. Sulla base di quanto riferito dall’agenzia Taas, “la vettura è esplosa vicino al villaggio di Velyki Vyazomy, alla periferia della capitale russa”. La ragazza sarebbesul colpo. Non è escluso, anche se manca ancora la conferma ufficiale, che l’obiettivo dell’attentato fosse proprio il celebre collaboratore del presidente russo.nella serata che ha preceduto la tragedia era impegnato in una conferenza su Tradizione e Storia organizzata nei pressi dell’evento, a cui ha partecipato anche ...

