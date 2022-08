Morta Darya Dugina, la figlia di Dugin, ideologo di Putin: saltata in aria in macchina, probabile attentato. «Il padre ha cambiato auto all'ultimo» (Di domenica 21 agosto 2022) Darya Dugina, 30 anni, figlia dell'ideologo di Putin Aleksander Dugin, è Morta sabato notte in quello che i media russi definiscono un attentato che aveva come obiettivo il padre.... Leggi su ilmattino (Di domenica 21 agosto 2022), 30 anni,dell'diAleksander, èsabato notte in quello che i media russi definiscono unche aveva come obiettivo il....

