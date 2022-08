Mondiale Rally - Rally Ypres Belgio, Tänak vince ancora (Di domenica 21 agosto 2022) Ott Tänak ha vinto il Rally Ypres Belgio, nono round del Mondiale 2022, conquistando così la terza vittoria stagionale. L'estone della Hyundai Motorsport è riuscito a concretizzare tutto il suo potenziale e quello della i20 lasciandosi alle spalle le due Toyota Yaris di Elfyn Evans ed Esapekka Lappi. Weekend da dimenticare per il leader della classifica, Kalle Rovanpera: dopo il rovinoso incidente che lo ha messo KO nella PS2, al finlandese rimane solo la magra consolazione dei 5 punti ottenuti nella power stage finale. Bis con un pizzico di fortuna. Tänak ha ereditato la leadership della gara nel tardo pomeriggio di sabato, quando il compagno di squadra Thierry Neuville ha chiuso in un fosso la sua gara, gettando alle ortiche ogni possibilità di ... Leggi su quattroruote (Di domenica 21 agosto 2022) Ottha vinto il, nono round del2022, conquistando così la terza vittoria stagionale. L'estone della Hyundai Motorsport è riuscito a concretizzare tutto il suo potenziale e quello della i20 lasciandosi alle spalle le due Toyota Yaris di Elfyn Evans ed Esapekka Lappi. Weekend da dimenticare per il leader della classifica, Kalle Rovanpera: dopo il rovinoso incidente che lo ha messo KO nella PS2, al finlandese rimane solo la magra consolazione dei 5 punti ottenuti nella power stage finale. Bis con un pizzico di fortuna.ha ereditato la leadership della gara nel tardo pomeriggio di sabato, quando il compagno di squadra Thierry Neuville ha chiuso in un fosso la sua gara, gettando alle ortiche ogni possibilità di ...

TeoSic58 : RT @Gazzetta_it: Rovanpera out dal Rally del Belgio: che cappottamento per il leader del Mondiale! - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Rovanpera out dal Rally del Belgio: che cappottamento per il leader del Mondiale! - Gazzetta_it : Rovanpera out dal Rally del Belgio: che cappottamento per il leader del Mondiale! - rallyssimo : Subito un colpo di scena in Belgio con il leader del mondiale che cappotta rovinosamente. Equipaggio ok. - MarcoGiordo : RT @autosprint: Il pilota belga sulla Hyundai Rally 1 mette subito tutti in riga nella gara di casa, seguito dal leader del mondiale Kalle… -