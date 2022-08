Moltrasio | “La politica? I vecchi amori non finiscono mai Attenzione alla comunità e alle sue relazioni”

Leggi su bergamonews

(Di domenica 21 agosto 2022) Bergamo. Confessa di essere affetto dsindrome di Cincinnato ma l’amore per laha avuto sempre la meglio. Anche questa volta. Andrea, classe 1956, ha detto sì. Scenderà nell’arenae correrà per un seggio in Senatoprossime elezioni politiche del 25 settembre per “Azione”. “Laè uno amore”. Quando è scattato il primo colpo di fulmine? “Da ragazzo. Ho fatto tantaa scuola, prima al Sarpi e poi al Politecnico. Non mi sono mai iscritto ad un partito. Sono stato anche candidatoComunali del 1980 nel consiglio di circoscrizione. Poi ho fattocon la P maiuscola in Confindustria. Poi il mio impegno civile, la passione per il bene comune, diciamo che la ...