Mobilità a Genova, accelerata delle moto: "Pareggiate le vendite di auto" (Di domenica 21 agosto 2022) Nei primi 6 mesi del 2022 il numero di due ruote immatricolate è stato simile a quello delle macchine. "Pesano il caro benzina e il traffico congestionato". E alla guida dei bolidi ci sono sempre più ragazze

