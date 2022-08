gemin_steven98 : RT @ilpost: Misuzulu Sinqobile ka Zwelithini è stato incoronato re degli zulu - ilpost : Misuzulu Sinqobile ka Zwelithini è stato incoronato re degli zulu -

Il Post

Lo scorso marzo il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa ha riconosciuto ufficialmente il principeZulu come re degli zulu, il gruppo etnico che vive per lo più nella provincia di KwaZulu - Natal, nella parte orientale del Sudafrica. Sabatodovrebbe partecipare a una ...Dopo la morte del Re Zwelithini, con cui ha collaborato per anni, e l'elezione dell'erede designato dalla Casa Reale,kaZwelithini, Zuma è riuscito ad aprire un contenzioso per ... Nella famiglia reale zulu in Sudafrica si sta litigando per la successione Diverse fazioni si contendono il diritto di nominare il successore di Goodwill Zwelithini, tra accuse pubbliche, insulti e cause in tribunale ...