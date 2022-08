Milano | incidente sulla tangenziale Est | morto un ragazzo di 20 anni Feriti gravemente altri tre

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 21 agosto 2022)mortale alle porte di. Undi 20è deceduto nello scontro tra due auto lungo laEst (A51), nei pressi dell’area di servizio di Cascina Gobba. È successo intorno alle 5 di questa mattina, 21 agosto.tre ragazzi 20enni sono rimastiin seguito all’impatto e sono in gravi condizioni. I giovani si trovavano a bordo di un’auto che viaggiava in direzione nord, quando hanno tamponato violentemente una macchina davanti a loro. Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi del 118, vigili del fuoco e agenti della Stradale. Il 20enne èpoco dopo l’impatto, mentre glitre giovani sono ricoverati in ospedale in gravi condizioni. In particolare, uno di loro si ...