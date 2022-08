Milan, rifiutata la seconda offerta per Onyedika: la nuova idea (Di domenica 21 agosto 2022) Il Milan pensa a un nome nuovo per il centrocampo: rifiutata anche la seconda offerta per Onyedika Tra i nomi avvicinati al Milan c’è quello di Onyedika. Anche la seconda proposta dei rossoneri è stata però rifiutata. Stando alle ultime di Sky Sport in caso di addio di Bakayoko, i rossoneri valuterebbero anche i nomi di Onana del Bordeaux (operazione da circa 4/5 milioni di euro) e Vranckx del Wolfsburg (in prestito con diritto di riscatto). L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 21 agosto 2022) Ilpensa a un nome nuovo per il centrocampo:anche laperTra i nomi avvicinati alc’è quello di. Anche laproposta dei rossoneri è stata però. Stando alle ultime di Sky Sport in caso di addio di Bakayoko, i rossoneri valuterebbero anche i nomi di Onana del Bordeaux (operazione da circa 4/5 milioni di euro) e Vranckx del Wolfsburg (in prestito con diritto di riscatto). L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : #Calciomercato, @Inter | Rifiutata la nuova offerta del @PSG_inside per Milan #Skrinair. La situazione - Milannews24_com : Le ultime su #Onyedika - WgAlenta : RT @FratelliRosson: Per @DiMarzio la nuova proposta del #Milan per Onyedika è stata rifiutata dal Midtjylland. Le alternative sono Onana de… - Cristin86308994 : RT @FratelliRosson: Per @DiMarzio la nuova proposta del #Milan per Onyedika è stata rifiutata dal Midtjylland. Le alternative sono Onana de… - Sergio37075361 : RT @FratelliRosson: Per @DiMarzio la nuova proposta del #Milan per Onyedika è stata rifiutata dal Midtjylland. Le alternative sono Onana de… -