Milan: Pioli, siamo forti con la panchina lunga (Di domenica 21 agosto 2022) "Abbiamo dimostrato di essere forti, tra la gestione, il dominio della partita e il numero maggiore di occasioni e conclusioni. siamo maturi e solidi tanto da aver ripreso la partita e aver provato a ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 21 agosto 2022) "Abbiamo dimostrato di essere, tra la gestione, il dominio della partita e il numero maggiore di occasioni e conclusioni.maturi e solidi tanto da aver ripreso la partita e aver provato a ...

DiMarzio : .@acmilan: le probabili scelte di #Pioli per la sfida contro l’@Atalanta_BC #SerieA - DiMarzio : #SerieA, @acmilan | Le parole di #Pioli dopo il pareggio contro l'Atalanta - cmdotcom : #Milan, #Pioli: 'Potevamo essere più precisi e pazienti. Mercato? Chiedo solo il miglior #Kjaer' - Frances54325203 : RT @giannisanzo1: @mgpg07 Pioli infastidito quando gli hanno fatto questa domanda a Milan TV come se non fosse sotto gli occhi di tutti - salvo1296_ : Atalanta-Milan, Stefano Pioli press conference ???????? -