Milan, nuovi contatti per Tanganga: il punto | Primapagina (Di domenica 21 agosto 2022) 2022-08-21 17:00:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l'ultima notizia di Calciomercato.com: AAA difensore cercasi. Parallelamente al lavoro per il centrocampista, il Milan è a caccia di un difensore centrale, che possa sostituire Alessio Romagnoli, passato alla Lazio a parametro zero. Dopo il rallentamento della trattativa con Abdou Diallo, che è in uscita dal Paris Saint-Germain ma non è convinto della destinazione rossonera, in queste ore è tornato di moda Japhet Tanganga, 23enne centrale del Tottenham. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com sono ripartiti i contatti tra i due club per il prodotto dell'academy degli Spurs, che anche ieri non è entrato in campo nella sfida contro il Wolverhampton. LA SITUAZIONE – Il Milan ha ribadito l'interesse per ...

