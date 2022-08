Milan, è pronto il rinnovo di Sandro Tonali (Di domenica 21 agosto 2022) Il Milan ha pronto l’offerta di prolungamento di contratto di Sandro Tonali: ritocco al rialzo dell’ingaggio fino al 2027 Il Milan ha in mano il rinnovo del contratto di Sandro Tonali. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il centrocampista è visto come un futuro punto di riferimento della squadra. L’offerta vede un prolungamento fino al 2027, con un ritocco dell’ingaggio, che passerebbe così dall’attuale 1.2 milioni di euro a 2.7. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 21 agosto 2022) Ilhal’offerta di prolungamento di contratto di: ritocco al rialzo dell’ingaggio fino al 2027 Ilha in mano ildel contratto di. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il centrocampista è visto come un futuro punto di riferimento della squadra. L’offerta vede un prolungamento fino al 2027, con un ritocco dell’ingaggio, che passerebbe così dall’attuale 1.2 milioni di euro a 2.7. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : Chi è #TommasoMancini, il nuovo talento pronto a passare alla @juventusfc - ArenaSportiva1 : ???? Il #Milan è pronto a offrire a Sandro #Tonali il prolungamento di contratto. Si pensa a un prolungamento di un a… - DaniloBatresi : RT @InterHubOff: ?????? Nei prossimi giorni l’Inter parlerà con l’agente di Milan Skriniar (R. Sistici) per discutere del prolungamento del co… - Luxgraph : Samp, Giampaolo: 'Juve? Si può battere. Gabbiadini ok, Djuricic non pronto - 03Cannella : @il_raccontajuve Seguendo la tua logica tonali non doveva giocare titolare col Milan nella mediana, perché giovane.… -