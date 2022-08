Microsoft è inarrestabile | dopo le ultime acquisizioni | l’azienda punta nuovi obiettivi | ma quali?

Leggi su computermagazine

(Di domenica 21 agosto 2022)non si ferma qui e prosegue con le suendo l’occhio verso altriche potrebbero seriamente interessargli. La compagnia, come abbiamo potuto capire, non ha nessuna intenzione di tirarsi indietro specie se ha la piena possibilità di effettuare degli acquisti non solo speciali, ma anche regolamentati. Tutto questo riteniamo che sia importante soltanto per questo fattore, quindi non stupiamoci dell’argomento in questione: approfondiamolo invece.non si lascia di certo intimorire dall’Antitrust nelle sue scelte – Computermagazine.itAvete letto non bene, bensì benissimo:Activision Blizzard non sarà l’ultima acquisizione diXbox, infattiha intenzione di annunciare un nuovo piano strategico che intenderà ...