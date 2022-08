Michelle Hunziker | in arrivo il quarto bebè? “Speriamo sia maschio”

(Di domenica 21 agosto 2022), dopo Ilary Blasi, è la seconda showgirl più chiacchierata della stagione estiva. In effetti, è stata proprio lei ad aprire le danze dei pettegolezzi all’inizio dell’estate, quando ha annunciato la separazione da Tomaso Trussardi e si è fatta paparazzare con la nuova fiamma, Giovanni Angiolini. Eppure, questa volta il gossip si infittisce.… L'articolo proviene da Velvet Gossip.

67jupiter : Sto guardando un tutorial su come si mette incinta Michelle Hunziker. Arenzulla sei tu ? - vvieiramichelle : @ganjafr1end @santorooila pe fortuna che c’è giusto michelle hunziker e basta - ariannafaccini_ : barbie mi ricorda troppo michelle hunziker - pierluigi1899 : E noi già qui a sognare @GianniVEVO2022 - DonnaGlamour : Michelle Hunziker: quanti figli ha e con chi? -

Stile e Trend Fanpage

Di Fabiana Coppola - 21/08/2022è sempre al centro del gossip. I suoi siparietti con la figlia Aurora e il suo flirt con il nuovo fidanzato, sono solo alcune delle motivazioni che l'hanno resa protagonista dell'...Ascolta questo articoloè uno dei volti più noti del mondo della televisione italiana. Dagli esordi come modella, la bella show girl svizzera si è poi conquistata la scena come conduttrice, attrice ed anche ... Michelle Hunziker chiede consiglio sul colore di capelli: Torno bionda Michelle Hunziker è sempre al centro del gossip. I suoi siparietti con la figlia Aurora e il suo flirt con il nuovo fidanzato, sono solo alcune delle motivazioni che l’hanno resa protagonista dell’est ...La nota show girl si è lasciata andare ad una rivelazione intima, i suoi fan sono rimasti a bocca aperta. Ecco come sarebbe rimasta incinta dell'ultimo figlio.