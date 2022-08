“Mia figlia mi ha guarito” | Laura Freddi | il dolore un lontano ricordo Ed è pronta alle nozze

Leggi su dilei

(Di domenica 21 agosto 2022) L’arrivo di un figlio ti cambia la vita, su questo non c’è alcun dubbio. Ma perquesta frase cela molto più di quanto si possa pensare. La showgirl, che ha iniziato la sua carriera tra le ragazze di Non è La Rai, ha vissuto la maternità non solo come un sogno che si avvera, ma soprattutto come una rinascita e un prezioso dono che le ha permesso di dire per sempre addio a quelche da tempo ormai aveva preso possesso del suo corpo e della sua mente. E oggi a 50 anni, fiera mamma della piccola Ginevra, spera finalmente di poter coronare un altro grande sogno: pronunciare il fatidico Sì con il suo amore, Leonardo., la maternità come una rinascita Non lo aveva mai nascosto, anche in passato quando era tra i volti immancabili della televisione italiana....