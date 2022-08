“Mi manchi da morire”. Il ricordo doloroso della famosa attrice italiana: “Ti sento ancora” (Di domenica 21 agosto 2022) ricordo doloroso per l’attrice italiana. Bellissima e decisamente brava, la nota attrice ha avuto un ano lavorativo decisamente fortunato. Dopo il successo nella fiction Doc-Nelle tue mani, anche due film Quattro metà su Netflix e Bla Bla Baby, con Alessandro Preziosi, al cinema. Ma un ricordo doloroso riaffiora puntualmente dalla sua vita privata. Matilde Gioli, il ricordo del papà: “Sono 9 anni che sei andato via. Mi manchi da morire papà e io lo so che mi stai tenendo ancora per mano”. Queste le parole che l’attrice italiana rivela a tutti con un post sul profilo Instagram. Matilde Gioli, il ricordo del papà: “Mi manchi da ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 21 agosto 2022)per l’. Bellissima e decisamente brava, la notaha avuto un ano lavorativo decisamente fortunato. Dopo il successo nella fiction Doc-Nelle tue mani, anche due film Quattro metà su Netflix e Bla Bla Baby, con Alessandro Preziosi, al cinema. Ma unriaffiora puntualmente dalla sua vita privata. Matilde Gioli, ildel papà: “Sono 9 anni che sei andato via. Midapapà e io lo so che mi stai tenendoper mano”. Queste le parole che l’rivela a tutti con un post sul profilo Instagram. Matilde Gioli, ildel papà: “Mida ...

CiroFire : Auguri Papa'...mi manchi da morire...!!! #OvunqueTuSia ?????? - TurchiIl : Sei sempre nei miei pensieri principessa anche mentre sono in vacanza e non vedo l'ora di vederti in abito da sposa… - kookvje : ariana mi manchi da morire, puoi lasciare per un po' il trucco e cantare, ho busogno della tua voce - blackswanvminie : Jimin mi manchi da morire. ?? - odiarciinsieme : RT @unamiafantasia: mi manchi da morire -