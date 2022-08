Mettere il sale grosso in lavatrice: il trucco sorprende tutti (Di domenica 21 agosto 2022) E’ un dato di fatto correre per il detersivo più adeguato a far sparire ogni tipo di macchia quando si tratta di lavare i vestiti in lavatrice. Per non parlare dell’ammorbidente più efficace nel rendere i nostri vestiti morbidi e profumati. Ma sapete che esistono delle alternative naturali a questi prodotti chimici? Si, anche i prodotti naturali sono in grado di garantire ai nostri capi pulizia e morbidezza. E quel che è meglio è che la soluzione di cui stiamo parlando l’avrete sicuramente già in casa, in un angolo della cucina. Si tratta del sale grosso. Il sale grosso è uno fra i rimedi “della nonna” per avere un bucato perfetto, infatti, il suo uso per la lavatrice è in crescita, sorprendendo tutti! Perché Mettere il ... Leggi su puglia24news (Di domenica 21 agosto 2022) E’ un dato di fatto correre per il detersivo più adeguato a far sparire ogni tipo di macchia quando si tratta di lavare i vestiti in. Per non parlare dell’ammorbidente più efficace nel rendere i nostri vestiti morbidi e profumati. Ma sapete che esistono delle alternative naturali a questi prodotti chimici? Si, anche i prodotti naturali sono in grado di garantire ai nostri capi pulizia e morbidezza. E quel che è meglio è che la soluzione di cui stiamo parlando l’avrete sicuramente già in casa, in un angolo della cucina. Si tratta del. Ilè uno fra i rimedi “della nonna” per avere un bucato perfetto, infatti, il suo uso per laè in crescita,ndo! Perchéil ...

max_blue : Chissà a quanto gli ha venduto il sale, oppure si sarà accontentato dii farselo mettere sulla coda? - markorokusaki : @NonEvoluto Rebic out, messias out, diaz out. Origi cdk sale in e vediamo. Non so chi mettere a sinistra, anche lea… - DICIKSCALE : se i toscani si decidessero a mettere il sale nel pane sarebbe la regione perfetta - emanueleaddondi : @alessandrocalta @lordpeto @franvanni @paolobertolucci Penso che lui sia abbastanza esperto da sapere cosa mettere… - giukook_ : buon pomeriggio un cazzo oggi, mi sono fatta il caffè e al posto di mettere lo zucchero ho messo il sale dio porc------- -