Meteo, nuova ondata di caldo in Italia: ecco dove e quando (Di domenica 21 agosto 2022) Come si concluderà il mese di agosto? Negli ultimi giorni, rovesci e temporali hanno rovinato le vacanze di tanti Italiani. Sembra che i fenomeni violenti di maltempo non siano finiti e torneranno presto nella nostra penisola. Ma Mario Giuliacci ha anche belle notizie: tornerà a farsi sentire l'estate. Un'ondata di caldo ci regalerà giorni sereni: ecco dove. Meteo, che tempo farà nell'ultima settimana di Agosto Mario Giuliacci, che parla di "tanti elementi, dal caldo ai temporali, passando per la possibilità di nuovi nubifragi". Può succedere i tutto insomma. Tuttavia il Meteorologo ha precisato che dopo il brutto tempo degli scorsi giorni, da oggi in poi le temperature torneranno a salire in quasi tutto il Paese. E le temperature saranno veramente ...

