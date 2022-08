Meteo, lunedì previsti rovesci e temporali: c’è l’allerta gialla della Protezione Civile (Di domenica 21 agosto 2022) Piogge e temporali sono attesi lunedì 22 agosto in Sicilia a causa dell’instabilità atmosferica. La Protezione Civile regionale ha appena diffuso un bollettino di allerta gialla per possibili rovesci o temporali. La settimana si aprirà anche con temperature nella norma grazie ai venti di Maestrale che continueranno a rinfrescare l’intero territorio regionale. Tra martedì e mercoledì poi è atteso un avvicinamento dai Balcani di un vortice depressionario che accentuerà l’instabilità, questo darà luogo sempre a temporali e generale aumento della nuvolosità. Le previsioni Meteo per lunedì 22 agosto in Sicilia Quella di lunedì sarà una giornata caratterizzata dalla nuvolosità e dai ... Leggi su filodirettomonreale (Di domenica 21 agosto 2022) Piogge esono attesi22 agosto in Sicilia a causa dell’instabilità atmosferica. Laregionale ha appena diffuso un bollettino di allertaper possibili. La settimana si aprirà anche con temperature nella norma grazie ai venti di Maestrale che continueranno a rinfrescare l’intero territorio regionale. Tra martedì e mercoledì poi è atteso un avvicinamento dai Balcani di un vortice depressionario che accentuerà l’instabilità, questo darà luogo sempre ae generale aumentonuvolosità. Le previsioniper22 agosto in Sicilia Quella disarà una giornata caratterizzata dalla nuvolosità e dai ...

