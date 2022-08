Messa in tv oggi domenica 21 agosto 2022: orari, canale e diretta streaming (Video) (Di domenica 21 agosto 2022) Messa in tv domenica 21 agosto 2022. Il giorno tanto atteso da molti è arrivato: oggi è domenica e questo, per i fedeli, vuol dire seguire la Messa, la liturgia. C’è chi potrà andare fisicamente in chiesa e chi, invece, dovrà ‘accontentarsi’ della televisione. Ecco gli orari e i canali dove guardare la liturgia per restare aggiornati. Messa in tv 21 agosto 2022: dove vederla e a che ora Su Rai 1 dopo il programma A sua Immagine condotto da Lorena Bianchetti, andrà in onda alle 10.55 la Santa Messa dalla Chiesa San Giovanni Battista in Alice Bel Colle (Alessandria). Poi, alle 12 ci sarà il consueto appuntamento con la Recita dell’Angelus in diretta da Piazza San ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 21 agosto 2022)in tv21. Il giorno tanto atteso da molti è arrivato:e questo, per i fedeli, vuol dire seguire la, la liturgia. C’è chi potrà andare fisicamente in chiesa e chi, invece, dovrà ‘accontentarsi’ della televisione. Ecco glie i canali dove guardare la liturgia per restare aggiornati.in tv 21: dove vederla e a che ora Su Rai 1 dopo il programma A sua Immagine condotto da Lorena Bianchetti, andrà in onda alle 10.55 la Santadalla Chiesa San Giovanni Battista in Alice Bel Colle (Alessandria). Poi, alle 12 ci sarà il consueto appuntamento con la Recita dell’Angelus inda Piazza San ...

