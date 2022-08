“Meritiamo un servizio ferroviario serio”: i pendolari lombardi tornano a farsi sentire, 26mila firme per la petizione (Di domenica 21 agosto 2022) Oltre ventiseimila firme per chiedere a Regione lombardia di migliorare il servizio ferroviario. L’iniziativa non è di certo nuova, ma la mobilitazione questa volta ha coinvolto tutti i comitati pendolari regionali e punta dritta alle 35mila sottoscrizioni da consegnare al Pirellone appena dopo l’estate. A lanciare la petizione online (clicca qui per leggerla e firmare) sono stati, circa un mese fa, Cristina Maranesi e Raffaele Specchia, pendolari ed esponenti del Partito Democratico, con un intento chiaro: far arrivare al presidente Attilio Fontana e all’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità Sostenibile Claudia Maria Terzi tutto il disappunto di chi utilizza il treno quotidianamente, cercando di districarsi tra modifiche, ritardi e soppressioni all’ordine del ... Leggi su bergamonews (Di domenica 21 agosto 2022) Oltre ventiseimilaper chiedere a Regionea di migliorare il. L’iniziativa non è di certo nuova, ma la mobilitazione questa volta ha coinvolto tutti i comitatiregionali e punta dritta alle 35mila sottoscrizioni da consegnare al Pirellone appena dopo l’estate. A lanciare laonline (clicca qui per leggerla e firmare) sono stati, circa un mese fa, Cristina Maranesi e Raffaele Specchia,ed esponenti del Partito Democratico, con un intento chiaro: far arrivare al presidente Attilio Fontana e all’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità Sostenibile Claudia Maria Terzi tutto il disappunto di chi utilizza il treno quotidianamente, cercando di districarsi tra modifiche, ritardi e soppressioni all’ordine del ...

