Meloni | “Valorizzare sport e stili di vita sani”

ROMA – "Pronti a Valorizzare lo sport e gli stili di vita sani. Quanti giovani rimangono vittime delle devianze come droga, alcol, spirale di violenza, quando vengono lasciati soli? L'antidoto più forte è lo sport. Investire sul "diritto allo sport" significa investire sul futuro, coltivare i talenti, combattere le droghe, crescere le nuove generazioni di italiani cariche di quei valori che solo lo sport può offrire e trasmettere". Lo afferma su Facebook la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.

