Meloni | «Borse di studio per meriti sportivi Bisogna valorizzare gli stili di vita sani» video

(Di domenica 21 agosto 2022) «In pochi sanno che l’Islanda negli anni ’90 era la Nazione europea che aveva con il più alto tasso di consumo di droghe, alcol e tabacco fra i giovani e i giovanissimi. Nel giro di pochi anni in pochi sanno che quella Nazione è ribaltare completamente la classifica, diventando la Nazione in assoluta più virtuosa». Lo dice in unpubblicato su Facebook Giorgiadal titolo Pronti alo sport e glidi: «Lo sport sarà per noi un centro di investimento strategico» «Come hanno fatto? Semplicemente – spiega la leader di Fratelli d’Italia – hanno deciso di investire sui giovani, istituendo una specie di “diritto allo sport”. A tutti i ragazzi è stata data la possibilità di fare qualsiasi tipo di sport, grazie ad un programma di ...

Parlamenteide : Ore 11:04 - Meloni: «Con FdI diritto allo sport e borse studio ad hoc» - sciasbat : @drelegantia Sta a vedere che forse la vittoria della Meloni è possibilità migliore. Dal giorno zero spread alle st… - LuigiF97101292 : RT @classcnbc: #UPDATE - Borse eu in??a metà giornata, UK sulla pari ????+0,6% ????+0,7% ????+0,3% ????-0,01% Piazza Affari: Tenaris +3,2% la migl… - SignorCEO : RT @classcnbc: #UPDATE - Borse eu in??a metà giornata, UK sulla pari ????+0,6% ????+0,7% ????+0,3% ????-0,01% Piazza Affari: Tenaris +3,2% la migl… - classcnbc : #UPDATE - Borse eu in??a metà giornata, UK sulla pari ????+0,6% ????+0,7% ????+0,3% ????-0,01% Piazza Affari: Tenaris +3,2… -

RaiNews

Istituiremodi studio per meriti sportivi. Perché quanti nuovi Francesco Totti, quanti ... "E quanti di loro magari - conclude- sono finiti per essere inghiottiti dalle devianze che ...Istituiremodi studio per meriti sportivi. Perché quanti nuovi Francesco Totti, quanti ... carichi di quei valori che solo lo sport può dare", le parole di Giorgia, leader di Fratelli d'... Renzi: mai i nostri voti alla Destra. Berlusconi: Meloni sarebbe premier autorevole - Meloni: per i giovani "valorizzeremo sport e stili di vita sani" - Meloni: per i giovani "valorizzeremo sport e stili di vita sani" ROMA (ITALPRESS) – “In pochi sanno che l’Islanda negli anni ’90 era la Nazione europea che aveva con il più alto tasso di ...(Agenzia Vista) Roma, 21 agosto 2022 "In pochi sanno che l’Islanda negli anni ’90 era la Nazione europea che aveva con il più alto tasso di consumo di droghe, alcol e tabacco fra i giovani e i giovani ...