Medagliere Europei atletica 2022: Italia settima con gli ori di Jacobs, Tamberi e Crippa, 11 podi (Di domenica 21 agosto 2022) Gli Europei 2022 di atletica leggera si disputano a Monaco (Germania) dal 15 al 21 agosto. L'Italia vuole essere protagonista in terra tedesca, con ben 98 azzurri in gara desiderosi di dare la caccia al podio nelle rispettive specialità. Di seguito il Medagliere degli Europei 2022 di atletica leggera. Medagliere Europei atletica 2022 # NAZIONE ORO ARGENTO BRONZO TOTALE 1. Germania 7 7 2 16 2. Gran Bretagna 5 6 8 20 3. Spagna 4 3 3 10 4. Grecia 4 1 0 5 5. Paesi ...

