Medagliere Europei 2022 Roma + Monaco: Italia prima! Vittoria con 38 ori e 117 podi! (Di domenica 21 agosto 2022) Da giovedì 11 a domenica 21 agosto si terranno sia gli Europei 2022 di nuoto, in programma a Roma, che gli European Championships 2022, previsti a Monaco di Baviera, in Germania. Undici giornate di gare e di finali per determinare i campioni continentali in quattordici sport, ovvero in Germania arrampicata sportiva, atletica, beach volley, canoa velocità (con paracanoa), canottaggio (con paracanottaggio), ciclismo, ginnastica artistica, tennistavolo e triathlon, ed in Italia nuoto, nuoto di fondo, nuoto artistico, tuffi e tuffi grandi altezze. Medagliere EUROPEAN CHAMPIONSHIPS 2022 + Europei DI NUOTO 2022 # Paese O A B T. 1 Italia 38 42 37 117 2 Gran ... Leggi su oasport (Di domenica 21 agosto 2022) Da giovedì 11 a domenica 21 agosto si terranno sia glidi nuoto, in programma a, che gli European Championships, previsti adi Baviera, in Germania. Undici giornate di gare e di finali per determinare i campioni continentali in quattordici sport, ovvero in Germania arrampicata sportiva, atletica, beach volley, canoa velocità (con paracanoa), canottaggio (con paracanottaggio), ciclismo, ginnastica artistica, tennistavolo e triathlon, ed innuoto, nuoto di fondo, nuoto artistico, tuffi e tuffi grandi altezze.EUROPEAN CHAMPIONSHIPSDI NUOTO# Paese O A B T. 138 42 37 117 2 Gran ...

ilpost : Approfittando delle opportunità del momento, l’Italia ha staccato tutte le altre nazionali ed è arrivata PRIMA nel… - ilpost : Una memorabile edizione degli Europei di nuoto - FBiasin : Ok, è vero, giochiamo in casa, sono “solo” Europei, mancano alcuni protagonisti e così via. Ma da qualunque lato la… - _Lavieenrosee__ : @alessiadaniele8 ma che è oggi???? prima i francesi che si lamentano del nostro medagliere agli europei di nuoto, adesso questo - last_1512 : RT @Baccotvnews: ??Si concludono gli Europei di #Roma2022. L'Italia???? è al primo posto. 67 medaglie, ??24 ori, ??24 argenti e ??19 bronzi. Comp… -