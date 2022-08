Medagliere Europei 2022: l’Italia si gioca il primo posto con GB e Germania! Le carte dell’ultima giornata (Di domenica 21 agosto 2022) Come sapete, amici di OA Sport, vi stiamo tenendo aggiornati sul computo di tutti i podi degli Europei in corso di svolgimento dall’11 al 21 agosto, ovvero quello che abbiamo chiamato “Medagliere Monaco + Roma”. Successivamente, tra qualche settimana, pubblicheremo per completezza anche un Medagliere che prenderà in considerazione gli Europei di tutti gli sport olimpici svolti nel 2022. Tornando alle rassegne continentali in corso, ovvero al ‘Monaco + Roma’, al momento l’Italia è in testa con 34 ori, 36 argenti e 35 bronzi, contro i 28-24-17 della Gran Bretagna ed i 26-17-17 della Germania. L’ultima giornata di domenica 21 agosto si profila però decisamente favorevole ai sudditi di Sua Maestà, che proprio in extremis potrebbero piazzare il sorpasso. Pesa, e non poco, ... Leggi su oasport (Di domenica 21 agosto 2022) Come sapete, amici di OA Sport, vi stiamo tenendo aggiornati sul computo di tutti i podi degliin corso di svolgimento dall’11 al 21 agosto, ovvero quello che abbiamo chiamato “Monaco + Roma”. Successivamente, tra qualche settimana, pubblicheremo per completezza anche unche prenderà in considerazione glidi tutti gli sport olimpici svolti nel. Tornando alle rassegne continentali in corso, ovvero al ‘Monaco + Roma’, al momentoè in testa con 34 ori, 36 argenti e 35 bronzi, contro i 28-24-17 della Gran Bretagna ed i 26-17-17 della Germania. L’ultimadi domenica 21 agosto si profila però decisamente favorevole ai sudditi di Sua Maestà, che proprio in extremis potrebbero piazzare il sorpasso. Pesa, e non poco, ...

