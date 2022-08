Matteo Salvini | «Il servizio militare si potrebbe reintrodurre Per i giovani sarebbe anno ben speso»

LegaSalvini : MATTEO #SALVINI A #PINZOLO: «MAI PIÙ SPERANZA E LAMORGESE AL GOVERNO» #25settembreVotoLega #Credo - ilfoglio_it : Di ‘giorgettiani’, nel prossimo Parlamento, rischia di non esserci più nessuno. Così Matteo Salvini sta eliminando… - LaStampa : Matteo Salvini: “Introdurre di nuovo il servizio militare? Sarebbe un anno ben speso” - provgiu : RT @DavideR46325615: Elezioni politiche 2022, Matteo Salvini al Tg2: 'Non faccio promesse al vento'. E questo video è lì a testimoniarlo. h… - ariolele : RT @Noiconsalvini: MATTEO #SALVINI A #PINZOLO: «MAI PIÙ SPERANZA E LAMORGESE AL GOVERNO» #25settembreVotoLega #Credo -

Visto anche, sempre sui social, il 'bombardamento' disul caso. "Direi di sì", Tremonti dalla Annunziata, una bomba politica: chi lo candida... anche la possibilità di replicare al dibattito politico ed elettorale che si svolgerà il giorno prima e che coinvolgerà leader di partito del calibro di Giorgia Meloni, Enrico Letta,, ...L’AQUILA – “Cari amici ritengo giusto comunicarvi che non sarò presente, in qualità di candidato, nelle liste della Lega alle prossime elezioni politiche”. Ad ufficializzarlo, con un post su Facebook, ...Il leader nazionale della Lega, Matteo Salvini, nella prima delle due visite in Abruzzo per la campagna elettorale, sarà a Giulianova nella serata di mercoledì. Il segretario del Carroccio tornerà di ...