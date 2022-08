Matrimonio J.Lo e Ben Affleck: l’abito bianco da sogno, gli invitati, la villa da 9 milioni (Di domenica 21 agosto 2022) Avevano promesso un Matrimonio da favola e non hanno deluso le aspettative: Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno pronunciato di nuovo il fatidico Sì nella mega villa dell’attore in Georgia da 9 milioni di dollari. Lei era splendida nel sontuoso abito nuziale (super firmato), lui en pendant in smoking bianco e nero. Tutto alla presenza di tantissimi invitati e celebs e dei figli dei Bennifer, in prima fila per celebrare l’amore ritrovato di una delle coppie più celebri di sempre. E che non hanno mai smesso di farci sognare. J.Lo e Ben Affleck, nozze da favola nella villa super lusso Dobbiamo ammetterlo, con le nozze lampo celebrate lo scorso 16 luglio J.Lo e il suo Ben ci avevano lasciato un po’ con l’amaro in bocca. Per celebrare una delle coppie più ... Leggi su dilei (Di domenica 21 agosto 2022) Avevano promesso unda favola e non hanno deluso le aspettative: Jennifer Lopez e Benhanno pronunciato di nuovo il fatidico Sì nella megadell’attore in Georgia da 9di dollari. Lei era splendida nel sontuoso abito nuziale (super firmato), lui en pendant in smokinge nero. Tutto alla presenza di tantissimie celebs e dei figli dei Bennifer, in prima fila per celebrare l’amore ritrovato di una delle coppie più celebri di sempre. E che non hanno mai smesso di farci sognare. J.Lo e Ben, nozze da favola nellasuper lusso Dobbiamo ammetterlo, con le nozze lampo celebrate lo scorso 16 luglio J.Lo e il suo Ben ci avevano lasciato un po’ con l’amaro in bocca. Per celebrare una delle coppie più ...

