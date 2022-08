Marina Brunello | la “Regina degli Scacchi” bergamasca

Leggi su bergamonews

(Di domenica 21 agosto 2022) A Bergamo non c’è spazio solo per la Dea, ma anche per le regine. Già perché in pochi sanno forse che la “” italiana si chiama, ha 28 anni, è nata e cresciuta a Bergamo, e fin da piccola ha dimostrato di avere molto talento per quel mondo fatto di 64 caselle, ma che richiedono tanto studio, impegno, passione, sacrificio e dedizione. Diamo qualche dato, giusto per farvi capire: campionessa nazionale a 14 anni e 2 mesi, a 21 prima italiana a diventare Grande Maestra, nel 2019 prima a conquistare anche il titolo di Maestro internazionale (assoluto). Insomma, non da tutti. Recentemente ha partecipato con la nazionale femminile italiana alle Olimpiadi di Chennai (India), e dopo questo ennesimo traguardo importante della sua carriera, abbiamo deciso di fare con ...