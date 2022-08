Manchester United: continua il pressing per Antony dell’Ajax, il brasiliano nemmeno in panchina con gli olandesi (Di domenica 21 agosto 2022) Il Manchester United continua a spendere e spandere nel mercato estivo. I Red Devils infatti non mollano l’esterno brasiliano dell’Ajax Antony, fedelissimo di ten Hag. Gli olandesi avrebbero rifiutato un’offerta di 80 milioni per il brasiliano, non convocandolo però per la sfida con lo Sparta Rotterdam. Questo è quanto riporta Sky Sport UK. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 21 agosto 2022) Ila spendere e spandere nel mercato estivo. I Red Devils infatti non mollano l’esterno, fedelissimo di ten Hag. Gliavrebbero rifiutato un’offerta di 80 milioni per il, non convocandolo però per la sfida con lo Sparta Rotterdam. Questo è quanto riporta Sky Sport UK. SportFace.

