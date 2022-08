Mamma e figlio salvi dopo parto d’emergenza per il distacco della placenta

Leggi su anteprima24

(Di domenica 21 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBattipaglia (Sa) – Piccolo miracolovita ieri sera presso il Punto nascita dell’ospedale di Battipaglia dove tempestività e professionalità dei medici e degli operatori sanitari hanno consentito di salvare le vite di, 24 anni, proveniente da Altavilla in codice rosso per un’emorragia dadied il neonato. È stata una vera e propria conferma dell’efficienza e professionalità di tutto il personale infermieristico, ostetrico e medico, coordinato dal ginecologo Davide De Vita, che ha consentito di espletare ilcesareo in pochi minuti dall’arrivomammina, M.D., alla 38esima settimana, in preda ad una emorragia severa. L’ambulanza che ha dovuto affrontare il traffico intenso sulla Statale 18, tra le 19 e le 20, nella ...